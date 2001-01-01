Poniedziałek 13 lipca 2026 Intel zainwestuje 5 mld euro w rozbudowę fabryki w Leixlip

Autor: Wedelek | 06:09 Intel ogłosił nową inwestycję o wartości 5 mld euro w rozwój mocy produkcyjnych FABu położonego w kampusie w Leixlip w Irlandii. Zakład ten ma produkować układy Intel Xeon 6 oraz przyszłe procesory Xeon zbudowane w litografii Intel 3. Projekt obejmuje modernizację istniejących linii produkcyjnych, instalację nowych maszyn oraz rozbudowę automatycznego systemu transportu między modułami fabryki.



Sama inwestycja ponoć już się rozpoczęła i ma przełożyć się zarówno na nowe miejsca pracy, oraz na wzmocnienie europejskiego łańcucha dostaw półprzewodników. Leixlip pozostaje jednym z najważniejszych zakładów firmy w Europie. Intel zainwestował w ten FAB już ponad 30 mld euro (od 1989 roku) i w chwili pisania tego artykułu pracuje w nim około 4900 osób.



Irlandzki rząd oczywiście chwali się inwestycją i podkreśla, że projekt wzmacnia rolę kraju jako kluczowego centrum zaawansowanej produkcji chipów oraz ważnego ogniwa w budowaniu suwerenności technologicznej Unii Europejskiej.

K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.



