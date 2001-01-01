Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Poniedziałek 13 lipca 2026 
    

Intel zainwestuje 5 mld euro w rozbudowę fabryki w Leixlip


Autor: Wedelek | 06:09
Intel ogłosił nową inwestycję o wartości 5 mld euro w rozwój mocy produkcyjnych FABu położonego w kampusie w Leixlip w Irlandii. Zakład ten ma produkować układy Intel Xeon 6 oraz przyszłe procesory Xeon zbudowane w litografii Intel 3. Projekt obejmuje modernizację istniejących linii produkcyjnych, instalację nowych maszyn oraz rozbudowę automatycznego systemu transportu między modułami fabryki.

Sama inwestycja ponoć już się rozpoczęła i ma przełożyć się zarówno na nowe miejsca pracy, oraz na wzmocnienie europejskiego łańcucha dostaw półprzewodników. Leixlip pozostaje jednym z najważniejszych zakładów firmy w Europie. Intel zainwestował w ten FAB już ponad 30 mld euro (od 1989 roku) i w chwili pisania tego artykułu pracuje w nim około 4900 osób.

Irlandzki rząd oczywiście chwali się inwestycją i podkreśla, że projekt wzmacnia rolę kraju jako kluczowego centrum zaawansowanej produkcji chipów oraz ważnego ogniwa w budowaniu suwerenności technologicznej Unii Europejskiej.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    