Środa 15 lipca 2026 Intel będzie produkował więcej układów Nova Lake-S w swoich fabrykach

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:06 Dzięki danym banku inwestycyjnego KeyBanc Capital Markets wiemy, że Intel zmienił plany dotyczące produkcji procesorów z rodziny Nova Lake-S. Pierwotnie firma zakładała, że produkcję głównego chipletu obliczeniowego zostanie w 60-70% zlecona TSMC, która to firma wykorzysta w tym celu proces N2, a pozostałą część wyprodukują FABy Intela w litografii 18A. Okazało się jednak, że wydajność i stopień uzysku sprawnych chipów w Intel Foundry wzrosły szybciej niż planowano i osiągnęły poziom, w którym IF jest w stanie zaspokoić aż 80-90% potrzeb własnych firmy.



Naturalnie więc Intel zdecydował, że skoro mogą, to będą produkować u siebie, a dopiero w momencie, gdy ich własne FABy nie będą wyrabiać zlecą podwykonawstwo TSMC, które ma odpowiadać za wytwarzanie 10-20% chipletów dla Nova Lake-S.



Obecnie Intel dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie około 30 000 wafli miesięcznie, a współczynnik defektów dla węzła 18A mieści się w przedziale D0=0,1-0,2. Za produkcję chipów w najnowszym procesie odpowiadają Fab 52 w Phoenix w Arizonie oraz placówka w Hillsboro w Oregonie.

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