Środa 15 lipca 2026 Rekordowe wyniki finansowe TSMC

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:05 Poznaliśmy najnowsze wyniki finansowe TSMC. W czerwcu 2026 roku firma odnotowała przychód na poziomie 442,68 mld TWD, czyli około 13,75 mld USD. Za jeden miesiąc! W ujęciu rocznym mówimy o wzroście na poziomie 67,9%, a w ujęciu miesięcznym przychody wzrosły o 6,2% względem maja 2026. W pierwszym półroczu firma wygenerowała łącznie 2404,48 mld TWD (ok. 74,66 mld USD), co oznacza wzrost o 35,6% w porównaniu z pierwszą połową 2025 roku.



W czerwcu TSMC rozpoczęło produkcję wielkoskalową w procesie N2 (2 nm), a pierwszym dużym klientem korzystającym z tego węzła (oraz pakowania CoWoS) jest AMD, które produkuje w nim procesory EPYC "Venice". TSMC liczy, że reszta 2026 roku będzie równie dobra i firmie uda się znacząco przebić wyniki z 2025.





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