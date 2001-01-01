Środa 15 lipca 2026 Steam Machine na Windowsie przetestowany

Autor: Wedelek | źródło: TechPowerUp | 05:58 Korzystając z faktu, że Valve udostępniło sterowniki pod Windows 11 dla Steam Machine, ETA Prime postanowił sprawdzić jak nowa maszyna radzi sobie na systemie od giganta z Redmond. Na początek potwierdził, że wszystkie urządzenia są wykrywane poprawnie, a układ graficzny w Menedżerze zadań oraz w sterowniku AMD Radeon Adrenalin jest identyfikowany jako AMD Radeon RX 7600. W benchmarkach syntetycznych Windows wypada nieco lepiej SteamOS. Przykładowo w Geekbench 6 wynik testu wielowątkowego na Windowsie jest o 22% wyższy niż na SteamOS, a w Cinebench 2024 okienkowy Steam Machine wygenerował 99 punktów w teście single-core i 554 punkty w multi-core.



W grach przewaga jest już niewielka i zależy od tytułu oraz rozdzielczości. Grając na Windowsie zyskujemy m.in. w Shadow of the Tomb Raider przy 1080p i 4K, tracąc jednocześnie w 1440p, natomiast w Cyberpunk 2077 SteamOS ma wyraźną przewagę przy 1080p i 1440p, a w 4K oba systemy są już niegrywalne. Innymi słowy to który system warto wybrać zależy od wybranego tytułu i preferencji.





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