Poniedziałek 20 lipca 2026 Premiera RTXów Super znów opóźniona

Autor: Wedelek | 05:06 Ptaszki ćwierkają, że Nvidia rozesłała już partnerom układy graficzne dla kart z serii GeForce RTX 50 SUPER, ale premiera samych kart została wstrzymana z uwagi na niedobory kości pamięci. Konkretnie chodzi o moduły GDDR7 o pojemności 3 GB, które są masowo skupowane przez twórców kart dla AI. Sama Nvidia woli pewnie przeznaczyć nowe kości na wyprodukowanie większej ilości RTX PRO 6000 „Blackwell" i „Rubin CPX", niż pakować je do tańszych rozwiązań dla graczy.



Gwoli przypomnienia w skład rodziny SUPER miały wejść modele RTX 5070 SUPER z 18 GB VRAMu, oraz RTX 5070 Ti SUPER i RTX 5080 SUPER, które miały dostać po 24 GB pamięci typu GDDR7. Pozostałe parametry miały pozostać niezmienione względem tradycyjnych modeli.

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