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|Poniedziałek 20 lipca 2026
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Tak wygląda nowy procesor Nvidii dla serwerów
Autor: Wedelek | źródło: Nvidia | 05:51
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|Nvidia podzieliła się szczegółami technicznymi dotyczącymi jej nowego procesora serwerowego o nazwie Vera. Bazuje on na aż 88 autorskich rdzeniach Armv9.2 „Olympus" zoptymalizowanych z myślą o centrach danych, agentic AI, analizie danych oraz zadaniach wymagających wysokiej wydajności jednowątkowej. Na tle konkurencyjnych rozwiązań rdzenie Olympus wyróżnia 10-potokowy silnik dekodujący instrukcje, zbudowany od podstaw mechanizm przewidywania skoków (neural branch predictor), rozbudowany cache i system prefetchu, a także zbudowane od podstaw jednostki SMT.
Podsystem pamięci składa się tu ze zintegrowanej pamięci podręcznej trzeciego poziomu o pojemności 164 MB oraz dodatkowej pamięci SOCAMM2 LPDDR5X o pojemności do 1,5TB o przepustowości 1.2 TB/s.
Platforma korzysta z nowego interfejsu danych Scalable Coherency Fabric o przepustowości 3.4 TB/s do łączenia z innymi CPU w konfiguracjach wieloprocesorowych oraz 88 linii PCI-Express 6.0 (na CPU). Nvidia przekonuje, że w wybranych zadaniach Vera może zapewnić nawet 1.8x wyższą wydajność na rdzeń względem AMD EPYC Turin 9755.
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|D O D A J K O M E N T A R Z
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