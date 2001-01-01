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Czwartek 23 lipca 2026 
    

Proton-CachyOS z obsługą technologii Nvidia Reflex


Autor: Wedelek | 05:11
Twórcy dystrybucji CachyOS udostępnili nową wersję bibliotek proton-cachyos, wprowadzając w nich obsługę technologii NVIDIA Reflex realizowanej za pośrednictwem warstwy translacyjnej vkd3d-low-latency. Co ciekawe, rozwiązanie działa nie tylko na kartach NVIDIA, ale również na GPU AMD, o ile dana gra natywnie wspiera Reflex i bazuje na API DirectX12. Funkcja nie jest natomiast dostępna dla układów Intela.

Dotychczas uruchomienie Reflex w standardowej wersji Protona wymagało ręcznej podmiany bibliotek DLL. W nowym wydaniu proton-cachyos wystarczy dodać parametr startowy PROTON_VKD3D_LOWLATENCY=1 w ustawieniach gry na Steamie. Choć nie opublikowano jeszcze szczegółowych benchmarków, twórcy projektu deklarują zauważalną poprawę płynności wyświetlania oraz większą stabilność czasu renderowania kolejnych klatek (frame pacing).

 
    
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