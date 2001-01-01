Czwartek 23 lipca 2026 AMD zawiera partnerstwo z Anthropic

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:20 AMD i Anthropic ogłosiły nawiązanie strategicznego partnerstwa, którego celem jest rozwój infrastruktury i oprogramowania dla sztucznej inteligencji. W ramach współpracy w centrach baz danych Antropic pojawią się systemy bazujące na AMD Helios o łącznej mocy 2 GW, wyposażone w akceleratory AMD Instinct MI450 i procesory EPYC. Pierwsze maszyny mają zostać oddane do użytku w przyszłym (2027) roku. Obie firmy zapowiedziały również wieloletnią współpracę inżynieryjną w ramach której Claude ma pomóc AMD przy rozwoju kolejnych generacji Instinct oraz platformy ROCm.



AMD zainwestuje też w Anthropic do 5 mld dolarów, a szczegóły współpracy mają zostać ujawnione podczas dzisiejszego streamu na głównym kanale YouTube AMD. Jego start zapowiedziano na 18:30.

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