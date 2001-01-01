Wtorek 28 lipca 2026 Pamięci LPDDR6 od SK Hynix trafią do produkcji jeszcze w tym roku

Autor: Wedelek | źródło: TechPower Up | 18:56 Południowokoreański serwis Herald donosi, że SK Hynix przygotowuje się do rozpoczęcia masowej produkcji pamięci LPDDR6 w drugiej połowie 2026 roku. Ta miała początkowo ruszyć już w pierwszej połowie roku, ale ostatecznie producent zdecydował się zmienić swój harmonogram. Obecnie prace są już ponoć zakończone, a w marcu udało się pozytywnie zaliczyć wszystkie testy wykonane w trakcie produkcji pilotażowej. Nowe moduły, wytwarzane w procesie 1c (szósta generacja litografii 10 nm), mają oferować pojemność 16 Gb oraz przepustowość sięgającą 14,4 Gb/s. Mamy zatem około 33% poprawę względem kości LPDDR5X, które osiągają przepustowość 10,7 Gb/s.



Nowa generacja pamięci LPDDR6 to też wyraźne usprawnienia w zakresie energooszczędności i gęstości upakowania tranzystorów. A konkretnie SK hynix zapowiada ponad 20-procentową poprawę efektywności energetycznej dzięki zastosowaniu architektury subkanałów, która sprawia, że aktywne są tylko niezbędne ścieżki przesyłu danych. Zużycie energii zmniejsza też zastosowanie technologii Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS), która dynamicznie dostosowującej napięcie i częstotliwość pracy kości do aktualnego obciążenia.

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