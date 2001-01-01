Wtorek 28 lipca 2026 Intel Core i9-14901KE, czyli test nigdy nie wydanego Raptor Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 19:13 Do sieci trafiły wyniki testów nigdy niewydanego procesora Intel Core i9-14901KE projektowanego z myślą o systemach wbudowanych. Należący do rodziny Raptor Lake procesor był wyposażony w 8 rdzeni P (wydajnych), oddając w ręce użytkownika 16 wątków. Rdzeni E nie zaimplementowano wcale. Nie wiadomo, dlaczego Intel zdecydował się ubić projekt, ale fakt, że pojawił się on na chwilę w bazie ARK w 2024 roku sugeruje, że projekt został anulowany na zaawansowanym etapie. Wracając jednak do samego układu, to ten w wersji Qualification Sample trafił w ręce użytkownika o nazwie WestmereX, który rzecz jasna postanowił wycisnąć z niego siódme poty.



Na ustawieniach fabrycznych procesor osiągał taktowanie 5,5 GHz na wszystkich rdzeniach, oferując wydajność zbliżoną do Core i9-14900K z wyłączonymi rdzeniami E. Dalszy wzrost był już jednak okupiony bardzo dużym wzrostem poboru energii i temperatury przy bardzo mizernych wzrostach wydajności. I tak po podkręceniu do 5,8 GHz procesor pobierał nawet 269 W, a wydajność praktycznie stanęła w miejscu. Z kolei po użyciu ciekłego azotu i schłodzeniu CPU do temperatury około -100°C chip pracował stabilnie z częstotliwością 7,4 GHz, osiągając wyniki porównywalne z innymi procesorami tej generacji.





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