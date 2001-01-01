Piątek 31 lipca 2026 iGPU w Nova Lake będzie natywnie wspierany przez jądro Linux 7.3

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:18 Zespół Intela odpowiedzialny za przygotowanie sterowników dla Linuxa opracował nową wersję driverów dla zintegrowanych układów graficznych z rodziny Xe. Dzięki im wysiłkom począwszy od wersji jądra Linux 7.3 iGPU zaszyty w procesorach Nova Lake-S iGPU będzie wykrywany oraz automatycznie inicjalizowany przez sterownik Intel Xe, bez konieczności ręcznego aktywowania obsługi za pomocą parametru „force_probe”. Innymi słowy platforma osiągnęła już odpowiedni poziom stabilności by można było zrezygnować z tego zabezpieczenia.



Do gałęzi rozwojowej Linux 7.3 trafiły również kolejne poprawki dla architektury Xe3P, obejmujące aktualizacje firmware GuC, usprawnienia niezawodności, poprawki obsługi błędów oraz nowe obejścia sprzętowe. Procesory Intel Nova Lake mają zadebiutować na początku 2027 roku, a Linux 7.3 będzie pierwszą wersją jądra zapewniającą pełną obsługę ich zintegrowanej grafiki bez dodatkowej konfiguracji.





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