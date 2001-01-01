Piątek 31 lipca 2026 AMD chce podnieść ceny zestawów dla producentów kart graficznych

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:22 Według doniesień Board Channels AMD ma przygotowywać się do podwyżki cen zestawów do budowy kart graficznych z rodziny Radeon które trafiają do partnerów. Wzrost wyniesie ponoć co najmniej 10% i wejdzie w życie w sierpniu 2026 roku. Początkowo zmiany miały obowiązywać od lipca, ale słabszy popyt na karty czerwonych, relatywnie duże zapasy magazynowe oraz obawy o reakcję klientów na wyższe ceny skłoniły koncern do zmiany oryginalnych planów.



Ponoć AMD zdecydowało się na podwyżki dopiero po podobnych działaniach ze strony Nvidii, która niejako przetarła szlaki. Oczywiście wzrost samych pakietów nie oznacza automatycznie 10-procentowego wzrostu cen detalicznych gotowych kart. Na rynku są dostępne egzemplarze ze starszych dostaw i minie trochę czasu zanim się wyczerpią.

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