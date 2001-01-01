Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Poniedziałek 3 sierpnia 2026 
    

Zen 6 z lepszym zarządzaniem rdzeniami


Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:04
W sieci pojawiły się nieoficjalne przecieki sugerujące, że architektura AMD Zen 6 wprowadzi nowy, mechanizm zarządzania wydajnością poszczególnych rdzeni. Dzięki temu gry mają chodzić zauważalnie lepiej i płynniej. Chodzi przede wszystkim o wyraźnie wyższy 1% FPS Low. Według twórcy narzędzia HYDRA OC procesory AMD oparte o Zen 6 będą mogły priorytetowo traktować rdzenie obsługujące kluczowe wątki gry, ograniczając jednocześnie zasoby przeznaczone na zadania działające w tle. Takie rozwiązanie ma pomóc w utrzymaniu wysokich częstotliwości Boost tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.

Za działanie tego mechanizmu ma odpowiadać technologie CPPC Performance Priority, FloorPerf oraz per-core EPP Boost, które pozwolą systemowi operacyjnemu skuteczniej przypisywać zadania do najszybszych rdzeni i szybciej przywracać ich maksymalne taktowanie po chwilowych przerwach w obciążeniu. Dodatkowo nowe funkcje kontroli przepustowości pamięci mogą ograniczać wpływ procesów działających w tle na wydajność gier.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

     
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    