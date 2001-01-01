Poniedziałek 3 sierpnia 2026 Microsoft po raz kolejny podnosi ceny Xboxów

Autor: Wedelek | 05:18 Z dniem 1 sierpnia Microsoft znacząco podnosi ceny konsol Xbox Series S i Xbox Series X w Stanach Zjednoczonych, Europie oraz Wielkiej Brytanii. Największe podwyżki dotyczą rynku europejskiego, gdzie podstawowy Xbox Series S 512 GB zdrożał z 349,99 do 499,99 euro, natomiast Xbox Series X Digital kosztuje teraz 749,99 euro zamiast 549,99 euro. W zależności od modelu wzrost cen sięga od 33 do nawet 43 procent.



Według doniesień podwyżki mają związek z rosnącymi kosztami pamięci GDDR6, wykorzystywanej w konsolach. Dodatkowo analitycy spodziewają się wzrostu popytu w związku ze zbliżającą się premierą Grand Theft Auto VI, co może przełożyć się na jeszcze wyższe ceny w sklepach. W końcu aż żal nie skorzystać. Nowe kwoty są cenami sugerowanymi przez producenta, a ostateczne ceny detaliczne mogą być wyższe w zależności od dostępności sprzętu albo jego braku.

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