Twoje PC  
Zarejestruj się na Twoje PC
TwojePC.pl | PC | Komputery, nowe technologie, recenzje, testy
M E N U
  0
 » Nowości
0
 » Archiwum
0
 » Recenzje / Testy
0
 » Board
0
 » Rejestracja
0
0
  
Szukaj @ TwojePC
 

w Newsach i na Boardzie
 
TwojePC.pl © 2001 - 2026
Poniedziałek 3 sierpnia 2026 
    

Kolejna podwyżka cen kart graficznych


Autor: Wedelek | źródło: ZDNet | 05:52
(3)
Wygląda na to, że czeka nas kolejna podwyżka cen kart graficznych z serii GeForce RTX 50xx i to nie mała. Jeśli wierzyć południowokoreańskiemu ZDNetowi ceny mogą wzrosnąć nawet o 20–30%, a głównym powodem są gwałtownie rosnące koszty pamięci GDDR7 windowane oczywiście przez stale rozrastającą się infrastrukturę dla AI. Ponoć informacje o planowanych podwyżkach miały już trafić do importerów i dystrybutorów, co sugeruje, że niebawem i w sklepach w ruch pójdą metkownice.

Największy wzrost odczujemy w przypadku flagowego modelu GeForce RTX 5090, który wykorzystuje aż 16 modułów pamięci GDDR7. Przy obecnych cenach sam koszt pamięci przekracza 320 dolarów, a przecież trzeba do tego jeszcze doliczyć ceny układu graficznego, kosztów produkcji pozostałych elementów, dystrybucję czy marże partnerów.

Reasumują będzie drożej. Znowu.

 
    
K O M E N T A R Z E
    

  1. 20&#8211;30% (autor: Conan Barbarian | data: 4/08/26 | godz.: 13:12)
    Można jedynie olać ten rynek PC, aż bańka AI jebnie.

  2. @1. (autor: Kenjiro | data: 4/08/26 | godz.: 14:26)
    Tak się właśnie dzieje, ludzie dają na wstrzymanie i za chwilę producenci sprzętu PC będą płakać.

  3. @2. (autor: Druzil | data: 4/08/26 | godz.: 14:29)
    To juz nigdy nie wróci do dawnego poziomu cenowego. Nawet jak kiedys to sie unormuje i troche spadnie to i tak bedzie 200% wiecej niz było.


    
D O D A J   K O M E N T A R Z
    

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.

    