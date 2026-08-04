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|Poniedziałek 3 sierpnia 2026
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Kolejna podwyżka cen kart graficznych
Autor: Wedelek | źródło: ZDNet | 05:52
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(3)
|Wygląda na to, że czeka nas kolejna podwyżka cen kart graficznych z serii GeForce RTX 50xx i to nie mała. Jeśli wierzyć południowokoreańskiemu ZDNetowi ceny mogą wzrosnąć nawet o 20–30%, a głównym powodem są gwałtownie rosnące koszty pamięci GDDR7 windowane oczywiście przez stale rozrastającą się infrastrukturę dla AI. Ponoć informacje o planowanych podwyżkach miały już trafić do importerów i dystrybutorów, co sugeruje, że niebawem i w sklepach w ruch pójdą metkownice.
Największy wzrost odczujemy w przypadku flagowego modelu GeForce RTX 5090, który wykorzystuje aż 16 modułów pamięci GDDR7. Przy obecnych cenach sam koszt pamięci przekracza 320 dolarów, a przecież trzeba do tego jeszcze doliczyć ceny układu graficznego, kosztów produkcji pozostałych elementów, dystrybucję czy marże partnerów.
Reasumują będzie drożej. Znowu.
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|K O M E N T A R Z E
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- 20–30% (autor: Conan Barbarian | data: 4/08/26 | godz.: 13:12)
Można jedynie olać ten rynek PC, aż bańka AI jebnie.
- @1. (autor: Kenjiro | data: 4/08/26 | godz.: 14:26)
Tak się właśnie dzieje, ludzie dają na wstrzymanie i za chwilę producenci sprzętu PC będą płakać.
- @2. (autor: Druzil | data: 4/08/26 | godz.: 14:29)
To juz nigdy nie wróci do dawnego poziomu cenowego. Nawet jak kiedys to sie unormuje i troche spadnie to i tak bedzie 200% wiecej niz było.
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|D O D A J K O M E N T A R Z
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