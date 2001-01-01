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Poniedziałek 3 sierpnia 2026 
    

Kolejna podwyżka cen kart graficznych


Autor: Wedelek | źródło: ZDNet | 05:52
Wygląda na to, że czeka nas kolejna podwyżka cen kart graficznych z serii GeForce RTX 50xx i to nie mała. Jeśli wierzyć południowokoreańskiemu ZDNetowi ceny mogą wzrosnąć nawet o 20–30%, a głównym powodem są gwałtownie rosnące koszty pamięci GDDR7 windowane oczywiście przez stale rozrastającą się infrastrukturę dla AI. Ponoć informacje o planowanych podwyżkach miały już trafić do importerów i dystrybutorów, co sugeruje, że niebawem i w sklepach w ruch pójdą metkownice.

Największy wzrost odczujemy w przypadku flagowego modelu GeForce RTX 5090, który wykorzystuje aż 16 modułów pamięci GDDR7. Przy obecnych cenach sam koszt pamięci przekracza 320 dolarów, a przecież trzeba do tego jeszcze doliczyć ceny układu graficznego, kosztów produkcji pozostałych elementów, dystrybucję czy marże partnerów.

Reasumują będzie drożej. Znowu.

 
    
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