Prezes AMD odpowiada o Navi, RayTracingu, ZEN 3 i TSMC.

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 15:59 (2) Prezes AMD, Lisa Su, podczas targów CES wzięła udział w wydziadzie zorganizowanym przez AnandTech. Podczas nim poruszone zostało kilka interesujących kwestii. Jedno z pierwszych pytań dotyczyło tego, czy faktycznie RayTracing będzie ogrywał w grafice 3D tak dużą rolę, jaką zapowiada Nvidia. W odpowiedzi Lisa Su stwierdziła, że już w przeszłości mówiła że śledzenie promieni jest ważne, i dodała że AMD obecnie dużo inwestuje w jego rozwój oraz przygotowanie ekosystemu. Jak dodała, obaj partnerzy konsolowi AMD będą używać śledzenia promieni, a także karty graficzne AMD które trafią na rynek w 2020 roku będą mieć Ray Tracing.



Następne pytanie zadane prezes AMD wynikło zapewne z samej konferencji AMD na CES, w trakcie której pomimo dużych oczekiwań, nie zostały zaprezentowane żadne informacje na temat architektury RDNA 2 i przygotowywanych nowych kart graficznych.



W efekcie Lisa Su została zapytana czy spodziewa się, że jej firma będzie mieć konkurencyjny produkt wśród najbardziej wydajnych kart graficznych. W odpowiedzi prezes AMD stwierdziła, że powinniśmy spodziewać się debiutu karty z najwyższej półki cenowej, a przygotowanie takiego modelu jest obecnie dla AMD bardzo ważne.



Kolejne z pytań dotyczyło kwestii układu graficznego w najnowszych mobilnych Ryzenach serii 4000 - a konkretnie tego, dlaczego użyty został układ Vega, zamiast nowszego Navi. Zdaniem Lisy Su, proces projektowania jest długotrwały, i zawsze należy integrować właściwe komponenty we właściwym czasie. Jak dodała, APU z układami graficznym Navi są już przygotowywane.



W odpowiedzi na pytanie dotyczące procesorów z architekturą ZEN 3, prezes AMD potwierdziła, że zobaczymy je jeszcze w 2020 roku. W odpowidzi na pytanie dotyczące tego, jak AMD zamierza nadal konkurować z Intelem posiadającym znacznie większe środki na rozwój przyszłych produktów, Lisa Su stwierdzia, że kluczem do tego jest wprowadzanie na rynek doskonałych technologii oraz dbanie o ekosystem dla nich.



W końcu rozmowa dotyczyła także współpracy z TSMC i problemów z dostępnością procesorów Ryzen 3000 w pierwszym okresie po premierze. Prezes AMD przyznała, że TSMC to obecnie kluczowy partner dla AMD, a obecnie jej firma posiada ponad 20 produktów produkowanych przez TSMC w procesie 7nm - część z nich jest już na rynku, a część jest w końcowej fazie opracowania. Jak dodała przez pewien czas produkcja wafli była zbyt niska niż zapotrzebowanie ze strony AMD, ale obecnie trudna sytuacja została opanowania, i nie powinniśmy już spodziewać się niedoborów procesorów w sklepach.







Ryzen 4000 (autor: Conan Barbarian | data: 8/01/20 | godz.: 16:27 )

Coś mi się wydaje, że premiera Ryzen 4000 będzie w tym roku, ale w wersji papierowej, gdyż Ryzen 3000 sprzedaje się świetnie a Intel jest niedysponowany na dłużej.

Dlaczego nie padło pytanie o APU do zwykłych PC?



@Conan Barbarian (autor: rainy | data: 8/01/20 | godz.: 16:59 )

Nie wydaje mi się, AMD na pewno nie będzie zwalniać tempa, gdyż katastrofa pod nazwą 10nm, może się Intelowi przez dłuższy czas już nie wydarzyć.

Spodziewam się więc Ryzenów z serii 4xxx w trzecim kwartale.



Btw, na temat desktopowego APU, odpowiedziałem Ci w innym newsie:

https://twojepc.pl/...ego-Threadrippera-3990X.html



