Czwartek 9 stycznia 2020 Intel Comet Lake-S: producenci płyt donoszą o prądożerności procesorów

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 23:26 (2) Według serwisu VideoCardz, który powołuje się na swoje własne dobrze poinformowane źródła, producenci płyt głównych byli gotowi aby zaprezentować na targach CES swoje nowe płyty z podstawką LGA 1200, przeznaczone dla nadchodzących desktopowych procesorów Intela 10 serii (Comet Lake-S). Prezentacja zarówno płyt jak i procesorów miała jednak zostać w ostatniej chwili odwołana przez Intela. Oficjalnie powody tej decyzji nie są znane, ale według źródeł serwisu VideoCardz, nadchodzące procesory pobierają zbyt duże ilości energii. Informacje te mają pochodzić od samych producentów płyt głównych, według których 10 rdzeniowy flagowy CPU potrafi pobierać nawet 300 W energii elektrycznej.



W efekcie najbardziej prawopodobną przyczyną wycofania prezentacji desktopowych procesorów Comet Lake-S z targów CES jest podjęta w ostatnich dniach decyzja o zmianie specyfikacji procesorów w celu obniżenia zużycia energii.



Przypomnijmy, że nadchodzące procesory 10 serii od Intela, o nazwie kodowej Comet Lake-S, są nadal produkowane w litografii 14nm+++ i posiadają do 10 rdzeni z architekturą Skylake. Z tego powodu wysoki pobór energii nie dziwi, zwłaszcza, że według ostatnich przecieków flagowy 10-rdzeniowy Core i9-10900K miał mieć taktowanie turbo dla wszystkich rdzeni ustawione na aż 4,9 GHz.



14nm+++++++++++++++++ (autor: Conan Barbarian | data: 10/01/20 | godz.: 15:46 )

Grzejniki na całego, więc thermal throttling murowany a wysokie zegary to fikcja specyfikacji. Tak jeszcze będzie minimum 2 lata, zanim Intel doskoczy do 7nm. Tyle tylko, że wówczas rynek będzie już zupełnie inny.



Czyżbyśmy oglądali włąśnie upadek kolosa? (autor: rarek | data: 10/01/20 | godz.: 16:33 )

Dziwne świat już produkuje w 10 nm w 7 tez, a Intel w 14 z setką plusów. o co chodzi?



