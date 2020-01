Poniedziałek 20 stycznia 2020 AMD wzmacnia Radeona RX 5600 XT przed premierą

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:09 Podczas niedawnych targów CES firma AMD zaprezentowała karty Radeon RX 5600 XT, które defacto są wolniej taktowaną i posiadającą mniej pamięci wersją kart Radeon RX 5700. Karty mają być bardziej wydajne od GeForce GTX 1660 Ti i trafią do sprzedaży jeszcze w tym tygodniu, w cenie 279 USD. W odpowiedzi na ich premierę konkurencyjna Nvidia zdecydowała się obniżyć cenę GeForce RTX 2060 z 349 do 299 USD. To posunięcie miało wywołać reakcję w AMD, w postaci wzmocnia specyfikacji kart Radeon RX 5600 XT jeszcze przed ich premierą. Według najnowszych informacji Radeony RX 5600 XT otrzymają wyższe taktowania układu graficznego i pamięci.



Podczas CES zapowiedziano, że taktowanie układu graficznego Radena RX 5600 XT będzie wynosić standardowo 1375 MHz (Game clock) i do 1560 MHz (Boost clock), natomiast taktowanie 6 GB pamięci GDDR6 -12 Gbps (przepustowość 288 GB/s).



W efekcie posunięcia AMD wartości te mają wzrosnąć - taktowanie bazowe układu graficznego (Game Clock) ma przekraczać 1500 MHz, taktowanie Boost ma przekraczać 1700 MHz, a taktowanie pamięci ma wynieść 14 Gbps (przepustowość 336 GB/s).



Producenci kart graficznych mieli kilka dni temu otrzymać od AMD informacje w tym zakresie i nową wersję BIOSu dla kart Radeon RX 5600 XT, zwiększającą taktowania GPU i pamięci. Na zmianę zareagowała już m.in. firma Sapphire, która po dwóch dniach zmieniła na swojej stronie specyfikację karty Radeon RX 5600 XT Pulse, podając w niej wyższe częstotliwości taktowania oraz większy wskaźnik TDP - 160W, zamiast 150W.



Obecnie nie wiadomo jeszcze jak zostanie rozwiązana kwestia aktualizacji biosów tych kart, które zdążyły już opuścić fabryki i są właśnie w drodze do sklepów.







