Intel planuje obniżenie cen procesorów desktopowych?

Autor: Zbyszek | źródło: DigiTimes | 17:02 (1) Intel od pewnego czasu ma problemy na rynku procesorów desktopowych, gdzie coraz popularniejsze stają się procesory Ryzen. Krzemowy gigant wciąż nie jest gotowy aby odpowiedzieć na poczynania AMD nowocześniejszymi procesorami ze zmienioną architekturą, i planuje debiut kolejnych odświeżonych wersji 14nm układów, w postaci 10-rdzeniowych CPU z serii Comet-Lake. Jak informuje DigiTimes powołując się na swoje źródła zbliżone do firm produkujących zestawy komputerowe, dodanie dwóch rdzeni to nie jedyne planowane posunięcie. Oprócz tego Intel ma planować obniżenie cen procesorów, aby były one bardziej konkurencyjne dla Ryzenów.



Do obniżki ma dojść w drugiej połowie tego roku. Prawdopodobnie niższe ceny będą odpowiedzią na debiut procesorów Ryzen serii 4000 z architekturą ZEN 3. Procesory te mogą być bardziej wydajne od CPU Intela w każdym zastosowaniu, zatem krzemowemu gigantowi pozostanie tylko konkurowanie ceną.



Hipokryzja (autor: Conan Barbarian | data: 22/01/20 | godz.: 17:44 )

Nie nadążamy za popytem, ale obniżymy ceny, dla zasranego wa(na)szego dobra.

"Ryzen serii 4000 ... mogą być bardziej wydajne od CPU Intela w każdym zastosowaniu" - to pewne jak słoneczko w sierpniu a do tego będzie można to wstawić nawet tam, gdzie teraz siedzi Ryzen serii 1000



