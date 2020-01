Układ AMD Navi 21 z liczbą 80 bloków Compute Units?

Czwartek 23 stycznia 2020 Układ AMD Navi 21 z liczb± 80 bloków Compute Units?

Autor: Zbyszek | Ľródło: WccFTech | 06:06 AMD pracuje od jakiego¶ czasu nad dwoma nowymi układami graficznymi z serii Navi. Maj± to być układy o oznaczeniach Navi 21 oraz Navi 23, wytwarzane w procesie 7nm+ z EUV i korzystaj±ce z architektury RDNA drugiej generacji, z dodan± sprzętow± obsług± Ray Tracingu oraz ze zmienion± organizacj± wewnętrzn± bloków CU (Compute Unit). Według przecieków jakie pojawiły się już jakis czas temu, mocniejszy i większy z przygotowywanych chipów otrzymał w AMD przydomek "Nvidia killer", a jego powierzchnia wynosi 505 mm2.



Najnowsze nieoficjalne informacje wskazuj±, że układ ten będzie dysponował 80 blokami Compute Units - co zapewni ł±cznie 5120 procesorów strumieniowych - dwukrotnie więcej niż posiadaj± karty Radeon RX 5700 XT.



Niedawno producenci zaczeli już zgłaszać do rejestracji nazwy handlowe Radeon RX 5950XT, Radeon RX 5900XT i Radeon RX 5800XT, więc prace nad nowymi kartami mog± wkraczać w finaln± fazę.



