Środa 19 lutego 2020 AMD dostarczy procesory dla nowego superkomputera US Navy

Autor: Zbyszek | źródło: Wire | 16:10 (1) AMD pochwaliło się kolejnym sukcesem na polu sprzedaży procesorów serwerowych. Tym razem chodzi o umowę na dostawy 64-rdzeniowych i 128-wątkowych Epyców 7742 dla budowanego przez US Navy superkomputera Cray Shasta. Super komputer będzie wykorzystywany przez pracujących w US Navy meteorologów i oceanografów do modelowania i progozowania klimatu, pogody i ruchów oceanów. Poza łącznie 290304 rdzeniami x86, superkomputer otrzyma 112 kart Nvidia Volta V100, 590 TB pamięci RAM i 14 petabajtów (PB) pamięci trwałej.



Uzyskiwana moc obliczeniowa ma wynosić 12,8 PetaFlopów.







K O M E N T A R Z E

ruchow oceanu (autor: komisarz | data: 19/02/20 | godz.: 16:51 )

wywolanych rychami rosyjskich i chinskich lodzi podwodnych.



D O D A J K O M E N T A R Z

