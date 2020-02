Czwartek 20 lutego 2020 Rekordowe ceny akcji Nvidia

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 16:14 (1) Ceny akcji Nvidia przekroczyły ostatnio nienotowany dotychczas poziom, osiągając 19 lutego wartość ponad 300 USD za sztukę. Ostatni raz poziomy zbliżone do 300 USD notowano w 2. połowie 2018 roku, ale wkróte potem ceny akcji Nvidia spadły poniżej 200 USD z powodu niezbyt udanej premiery kart GeForce RTX. Chociaż były to bardzo dobre karty graficzne, to jednak zostały one kiepsko wycenione, i w efekcie nie zyskały dużej popularności wśród graczy. W ostatnich kilku miesiącach ceny akcji Nvidia znów zaczęły dynamiczne rosnąć, co jest głównie efektem bardzo dobrego radzenia sobie firmy na innych rynkach.



Nvidia jest obecnie liderem rynku układów scalonych dla sztucznej inteligencji. Spośród przychodu wygenerowanego w 2019 roku przez ten cały segment rynku, aż ponad 30 procent trafiło do Nvidia. Wszystko dzięki temu, że producent znany z kart GeForce i Quadro na rynku rozwiązań sztucznej inteligencji ma wiele do zaoferowania w gałęziach takich jak inteligentne systemy monitoringu wizyjnego, robotyka i inteligentna produkcja, oraz motoryzacja.



Natomiast prezes i dyrektor generalny (CEO) Nvidia, Jensen Huang, został ostatnio wybrany przez prestiżowy magazyn Harvard Business najlepszym prezesem i dyrektorem (CEO) na świecie. Uzasadnienie tej decyzji było następujące:



"Gdy około 2000 roku gry i karty graficzne stały się motorem wzrostu Nvidia, to mimo tego Huang i tak widział inną drogę. Nvidia wkrótce zaczęła wydawać miliardy dolarów na badania i rozwój w celu stworzenia układów zdolnych nie tylko do przetwarzania grafiki, ale także wykonywania złożonych zadań obliczeniowych, a następnie do obliczeń skupionych na sztucznej inteligencji. W połowie tej dekady chipy Nvidia skupione na sztucznej inteligencji zdominowały ten rodzący się rynek, pokazując się w autonomicznych pojazdach, robotach, samolotach, dronach i dziesiątkach innych zaawansowanych urządzeń."



Analizując wykres cen akcji Nvidia, w oczy rzuca się lawinowy wzrost wartości spółki po 2015 roku - w czasie tym Nvidia nie tylko zdominowała rynek kart graficznych, ale także stała się największym graczem na rynku rozwiązań sztucznej inteligencji.







zwykla zagrywka (autor: malik99 | data: 20/02/20 | godz.: 16:45 )

w oczekiwaniu na nowa generacje. Gorzej jesli NV nie uczy sie na bledach i ceny znowu wyzsze lub wydajnosc nie bedzie taka jak obiecywano.



slaby C-level to krotkowzroczny chlop. Bez znaczenia zarobki. Chlop pozostanie chlopem. pokaz mu slonine i zrobi wszystko dla niej.



