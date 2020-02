Czwartek 20 lutego 2020 Samsung uruchamia produkcję w litografii 7nm i 6nm z EUV

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 16:36 (6) Samsung poinformował o uruchomieniu masowej produkcji układów scalonych w litografii 6nm i 7nm z użyciem fototechniki naświetlania EUV. Chipy produkowane są na linii V1, znajdującej się w najnowszej części kompleksu fabryk w Hwaseong w Korei Południowej. Proces rozbudowy tamtego kompleksu fabryk o nowy clean room z linią V1 zakończono w 2018 roku, i od tego czasu trwały przygotowania do uruchomienia produkcji. Testowa produkcja 7nm i 6nm chipów w EUV rozpoczęła się w 2. połowie 2019 roku, a obecnie jej wyniki były już na tyle zadowalające, że zdecydowano o uruchomieniu masowej produkcji.



Aktualnie na linii V1 wytwarzane są procesory mobilne, przy czym Samsung nie sprecyzował czy chodzi o jego własne konstrukcje takie jak Exynos, czy też może chipy zamawiane przez innych wykonawców.



Podano natomiast, że pod koniec bieżącego roku wydajność linii ma być trzykrotnie większa, niż uzyskiwana pod koniec 2019 roku. W dalszej przyszłości linia V1 będzie przystosowywana do produkcji w kolejnych procesach litograficznych, do 3nm włącznie.



Nawiasem mówiąc, ciekawe czy Samsungowi udało się poprawić awaryjne zasilanie kompleksu fabryk w Hwaseong, po tym, jak kilka tygodni temu przerwa w dostawie energii spowodowała uszkodzenie wafli aktualnie wytwarzanych na liniach produkcyjnych w Hwaseong.



Na tą wiadomość czekałem od stycznia tego roku. (autor: Mario1978 | data: 20/02/20 | godz.: 19:38 )

Najważniejsze , że wszystko idzie zgodnie z planem bo ta fabryka najnowsza powstała tak na prawdę pod przejście na produkcję tranzystorów nową metodą.TSMC dopiero teraz na poważnie wziął się za swoją przyszłość dlatego zobaczymy ile czasu będzie trwało osiągnięcie czegoś podobnego co Samsung z GAAFET.



i jaki wplyw na Twoje marne zycie gatts (autor: MacLeod | data: 20/02/20 | godz.: 20:31 )

bedzie mial ten samsung?



2-- (autor: Mario1978 | data: 21/02/20 | godz.: 00:57 )

Jeżeli masz problem ze zrozumieniem tematu to musisz popracować nad tym.Nie zdajesz sobie sprawy ale także Tobie podobni mają problem z właściwym układaniem puzzli.Można zarabiać tyle kasy, że jeden przez całe życie nie zarobi tyle co inna osoba przez jeden miesiąc i niczemu to nie dowodzi.Mamy jakiś cel w życiu ale nie każdy to widzi tak jakby chciał.Ja bym na Twoim miejscu nawet nie obnażał swojej nagości w rozumowaniu tej wiadomości bo jeżeli ty nie widzisz jaką przyszłość może mieć rasa Homo Sapiens za sprawą technologi produkcji to tylko źle świadczy o Tobie.Technologia produkcji przyczyni się do rozwoju jeszcze bardziej jak do tej pory ponieważ przez nią powstaną układy przyśpieszające rozwój ludzkości.Mnie cieszą takie czasy ale ty widzę jesteś wąski w swoim rozumowaniu rzeczywistości.Na wielu portalach dyskusyjnych ten "Gatts" wielu osobą się śni, tak to wygląda bo trafność jest czasami zerowa.

Samsung jest z SK więc jako Polak mogę pomyśleć, w którą stronę mogła pójść Polska wiele lat temu.Przeciętnemu Polakowi bliżej do Korei Południowej niż USA.Tak po za tym mam nadzieję, że nie jesteś w życiu taki "Gburowaty" jak w komentarzach.



Huawei będzie miał gdzie uciekać, (autor: Qjanusz | data: 21/02/20 | godz.: 09:32 )

jeżeli faktycznie USA wymusi na TSMC zaprzestanie prac nad wytwarzaniem chipów dla Chińczyka.



Jeżeli miałbym obstawiać co jest produkowane na tej linii V1, to strzelałbym w Exynosy do Note 20.



@3. (autor: Mariosti | data: 21/02/20 | godz.: 09:36 )

Jakbyśmy wyoutsorcowali w 1991 roku rządzenie i administrację krajem do jakiegoś uczciwego AI to być może mielibyśmy tutaj wielką gopodarkę i realny dobrobyt.



Niestety za rządzenie wzięli się "Polaczki" którzy to głównie dbali o własne interesy. Przez pierwsze 25 lat robili to bez nadmiernego obnoszenia się z tym. Dojna zmiana z kolei już nawet się z tym nie chowa, tylko totalnie bezczelnie przekonują ludzi że są motłochem a partyjniacy to nadludzie. Innymi słowy zamiast IV RP jest PRL 2.0



Mariosti (autor: pawel1207 | data: 21/02/20 | godz.: 15:36 )

i tu sie z toba w pelni zgadzam..





