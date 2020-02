Czwartek 20 lutego 2020 Cyberpunk 2077 będzie dostępny w GeForce Now od dnia premiery

Autor: Zbyszek | źródło: CD Projekt RED | 15:31 Nvidia niedawo ogłosiła oficjalny start swojej usługi streamingowej dedykowanej dla graczy. GeForce Now zapewnia dostęp do wielu tytułów gier, które uruchamiane są na serwerach należących do Nvidia i następnie strumieniowane do graczy. Co więcej, korzystanie z GeForce Now nie wymaga zakupu gier na tej platformie - Nvidia podpisała umowy z firmami trzecimi, na mocy której gracze mogą używać przez GeForce Now gry zakupione wcześniej w sklepach Steam, Epic Store oraz przypisane do konta Uplay, Niespodobało się to części producentów gier, którzy postarali się o to, aby ich tytuły zniknęły z GeForce Now po fazie beta usługi.



Na taki ruch w ostatnim czasie zdecydowały się studia Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar, Square Enix i Activision Blizzard.



Inne zdanie na temat GeForce Now ma najwidoczniej polski CD Projekt RED, który zapowiedział właśnie, że przygotowyany od dłuższego czasu Cyberpunk 2077 będzie dostępny w GeForce Now już od dnia premiery.



