Środa 26 lutego 2020 Monolityczny Ryzen 9 3950X byłby ponad 2x droższy w produkcji

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 05:44 Tajemnicą poliszynela jest, że procesor oparty o tzw. chiplety jest znacznie tańszy w produkcji niż taki sam układ o budowie monolitycznej. Ciężko było tylko stwierdzić jak duża jest to różnica. W sukurs przyszło nam tu samo AMD, które podało swoje wyliczenia dotyczące procesorów z rodziny Ryzen. Według producenta z Sunnyvale ich Ryzen 9 3950X w wersji monolitycznej byłby ponad dwukrotnie droższy w produkcji niż obecnie sprzedawany model z chipletami. Ma na to wpływ wiele czynników. Po pierwsze uzysk w litografii 7nm mimo iż bardzo dobry nie dorównuje starszej, bardziej dopracowanej technologii produkcji.



Innymi słowy im mniejszy układ tym ryzyko jego uszkodzenia jest niższe, a więc i ostateczny wolumen produkcji jest wyższy.



Poza tym chiplety są jak klocki. Dokładając kolejne można relatywnie szybko i łatwo tworzyć kolejne, bardziej skomplikowane układy, a jeśli któryś z nich nie spełnia wymogów technicznych, to po prostu go odcinamy tworząc procesor z niższej półki cenowej. To redukuje ilość całkowicie niesprawnych procesorów zwiększając tym samym ostateczny uzysk i obniżając całkowity koszt produkcji.



Przy tym różnica na korzyść chipletów rośnie wraz z dodawaniem kolejnych tranzystorów, co świetnie obrazują poniższe wykresy.









