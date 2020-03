Środa 4 marca 2020 Karta Nvidia z 7936 rdzeniami CUDA przetestowana w Geekbench

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 17:42 (1) W bazie danych benchmarka Geekbench odnaleziono wpis zawierający wynik testu oraz podstawowe informacje na temat niewydanej jeszcze na rynek karty graficznej Nvidia. Przetestowana karta była wyposażona w 32 GB pamięci HBM2 o taktowaniu 1,2 GHz, oraz układ graficzny ze 124 blokami SM (Streaming Multiprocessor), co daje dokładnie 7936 rdzeni CUDA. Pomimo niskiego taktowania GPU, wynoszącego zaledwie 1,11 GHz, wynik w teście Geekbench wyniósł ponad 222 tysiące punktów. To znacznie więcej aniżeli uzyskują najszybsze obecnie karty Nvidia: Titan RTX (około 130 tyś punktów), czy Tesla V100 (około 150 tyś punktów).



Prawdopodobnie przetestowana karta należy do nadchodzącej serii Ampere, a użycie pamięci HBM2 wskazuje, że bazuje ona na układzie GA100 - który według wcześniejszych przecieków ma mieć dość duzą powierzchnię, około 800 mm2 - i to pomimo produkcji w procesie 7nm.



Przypomnijmy, że do budowy kart z serii GeForce RTX 3000 użyte zostaną mniejsze chipy GA102, GA103, GA104 i GA106, które będą łączone z pamięciami GDDR6. Więcej nieoficjalnych informacji na ich temat można znaleźć w naszej wcześniejszej publikacji.















Zakładam że RTX 3080 będzie ogólnie 45% szybszy od poprzednika a w samym RT ponad 80% szybszy



