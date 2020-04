Piątek 10 kwietnia 2020 Core i9-10900F pod pełnym obciążeniem konsumuje 224W energii

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 19:01 To, że procesory z rodziny Comet Lake nie będą należeć do najbardziej energooszczędnych chipów wiemy od dawna. Nie wiedzieliśmy tylko jak wysoki będzie apetyt nowej serii procesorów Intela na prąd. Sporo światła na tę kwestię rzucił użytkownik Twittera o nicku 9550pro, w którego ręce trafił 10-rdzeniowy i 20-wątkowy model Core i9-10900F wyposażony w 20MB pamięci podręcznej L3. Literka F na końcu oznacza, że mamy do czynienia z modelem pozbawionym IGP, którego zegar bazowy wynosi 2,8GHz. Dzięki TURBO może on zostać podniesiony do 4,6GHz (wszystkie rdzenie), a nawet 5,2GHz (jeden rdzeń). TDP opisywanego modelu wynosi 65W, ale to bynajmniej nie oznacza, że tyle energii konsumuje sam procesor.



Współczynnik TDP jest wskazówką dla projektantów układów chłodzenia mówiącą ile ciepła musi odprowadzić ich konstrukcja by procesor mógł działać poprawnie. Jest to więc wartość minimalna i żeby osiągnąć wysokie zegary w TURBO chłodzenie musi być znacznie wydajniejsze. Podawany w specyfikacji technicznej współczynnik TDP jest wyliczany na podstawie wytwarzanego ciepła w standardowym trybie pracy CPU, czyli z zegarem bazowym. Intel nazywa tę wartość PL1. Oprócz tego istnieje też wartość TDP o symbolu PL2, która określa jak wydajne musi być chłodzenie by procesor mógł pracować w trybie TURBO.



Jak już wcześniej wspomniałem TDP jest mocno związane z ilością pobieranej przez układ energii, ale nie jest z nią tożsame. Przykładowo znamionowa moc termiczna dla modelu Core i9-9900KS (8R/16W) wynosi 127W, a układ ten pobiera pod maksymalnym obciążeniem (z TURBO) 170W mocy. W konkurencyjnym Ryzenie 9 3950X (16R/32W) jest bardzo podobnie – TDP to 105W, podczas gdy szczytowy pobór prądu wynosi 146W.



Jak widzicie mimo relatywnie niskiego TDP pobór prądu pod obciążeniem zawsze jest znacznie wyższy. Szczególnie mocno te dwie wartości rozjeżdżają się u Intela z uwagi na wysokie zegary i starszą litografię 14nm. A jak to jest z przywoływanym na wstępie modelem Core i9-10900F zapytacie? Otóż w jego przypadku limit PL1 wynosi 170W, a PL2 aż 224W. To oznacza, że procesor ten pod pełnym obciążeniem zużywa około 225W energii elektrycznej.



Innymi słowy aby utrzymać 4,6GHz/5,2GHz przez dłuższy okres czasu użytkownik będzie musiał mieć masywny układ chłodzenia. Jak bardzo musi być on wydajny pokazują testy 9550pro. Użytkownik ten zainstalował w swoim PC układ chłodzenia cieczą typu AiO z 240mm chłodnicą i ta ledwo radziła sobie z odprowadzaniem ciepła generowanego przez Core i9-10900F. Przez większość testu temperatura procesora oscylowała wokół 70-75 stopni Celsjusza, by pod obciążeniem (TURBO) dobijać nawet do 93C. Po zmianie chłodzenia na AiO ze 120mm chłodnicą w teście FPU z limitem 170W procesor grzał się do 83C, a z wykorzystaniem wydajnego układu chłodzenia powietrzem było to około 80C.



Teoretycznie nie są to jakoś przesadnie wysokie temperatury, ale trzeba przy tym pamiętać, że aby Thermal Velocity Boost w ogóle się odpalił temperatura CPU musi być niższa niż 65C. W rezultacie obiecywane przez Intela 4,6/5,2GHz większość użytkowników zobaczy maksymalnie przez kilkanaście sekund, a przez większość czasu wartość zegara będzie znacznie niższa. To niestety nie wróży zbyt dobrze na przyszłość i oznacza, że Intel musi jak najszybciej ukończyć prace nad litografią 7nm, jeśli chce zachować fotel lidera.







Kliknij aby zobaczyć pełny zrzut ekranu





K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.