Piątek 17 kwietnia 2020 Płyty z chipsetem AMD B550 zadebiutują 16 czerwca

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 22:10 Od czasu ubiegłorocznej premiery procesorów Ryzen serii 3000, zainteresowani nimi nabywcy mogą wybrać płyty główne z chipsetem AMD X570 obsługujące magistralę PCI-Express 4.0, lub konstrukcje starszej generacji z chipsetami X470, B450, X370 i B350 obsługuję PCI-Express 3.0. Oczekiwane przez część klientów bardziej budżetowe płyty główne z chipsetami nowej serii pojawią się w końcu w sprzedaży w czerwcu. Według najnowszych informacji, premiera chipsetu AMD B550 oraz opartych o niego płyt została zaplanowana na 16 czerwca.



To dość dobra wiadomość, dzięki której osoby zainteresowane desktopowymi Ryzenami serii 3000 będą mogły zakupić tańsze płyty główne, zgodne z najnowszą magistralą PCI-Express 4.0



Z drugiej strony pojawienie się tańszych płyt głównych z obsługą PCI-Express 4.0 nastąpi znacznie później, niż oczekiwano - w momencie premiery procesorów Ryzen serii 3000 w połowie ubiegłego roku przewidywano, że tańsze płyty z chipsetami B550 pojawią się pod koniec 2019 roku, a później - że ich debiut nastąpi na styczniowych targach CES, z dostępnością w 1. kwartale 2020 roku.





Odrębną kwestią pozostaje, czy wraz z tą premierą AMD zdecyduje się w końcu wprowadzić do sprzedaży także bardzo oczekiwane desktopowe wersje chipów Renoir - czyli najnowsze 7nm Ryzeny z rdzeniami x86 ZEN 2 i zintegrowanym układem graficznym, które zastąpią oferowane obecnie, i trochę przestarzałe już modele Ryzen 3 3200G i Ryzen 5 3400G oparte o architekturę ZEN+ i 12nm proces litograficzny.



Tego, niestety, jeszcze nie wiemy. Jest to jednak dość oczekiwane, zwłaszcza, że w takim wypadku pojawienie się CPU z architekturą ZEN 2 i zintegrowanym IGP nastąpi aż rok po premierze desktopowych Ryzenów z architekturą ZEN 2 bez IGP. W przypadku wcześniejszych procesorów z architekturą ZEN i ZEN+, debiut ich desktopowych wersji ze zintegrowaną grafiką następował z mniejszym, kilkumiesięcznym opóźnieniem.





