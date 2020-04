Środa 29 kwietnia 2020 AMD: Procesory z ZEN 3 i Radeony z RDNA 2 końcem 2020 roku

Autor: Zbyszek | źródło: AMD | 11:52 Firma AMD podała najnowsze informacje na temat spodziewanego terminu premiery przygotowywanych procesorów i kart graficznych kolejnej generacji. Producent poinformował, że procesory z architekturą ZEN 3 oraz karty graficzne oparte o architekturę RDNA drugiej generacji pojawią się w sprzedaży pod koniec tego roku. Tym samym jest to pierwsza oficjalna informacja zawierająca bliżej określony termin premiery - do tej pory plany AMD mówiły ogólnie o tym roku lub o drugiej połowie tego roku. Jednocześnie informacja zaprzecza oczekiwaniom części fanów, którzy liczyli, że nowe procesory i karty graficzne pojawią się jeszcze w 3. kwartale, np. w sierpniu lub wrześniu.



Przypomnijmy, że zarówno CPU z ZEN 3 jak i GPU z RDNA 2 mają być produkowane w ulepszonym procesie litograficznym 7nm. Na ten moment brak jest jednak potwierdzenia, czy będzie to ulepszona litografia 7nm bez EUV (proces N7P od TSMC), czy też litografia 7nm z fototechniką naświetlania EUV, która oferuje większą gęstość i większą wydajność tranzystorów.



Warto też dodać, że według ostatnich doniesień Intel bardzo spieszy się z przygotowywaniem swoich pierwszych 10nm procesorów dla komputerów stacjonarnych, i możliwy jest ich debiut jeszcze w tym roku. Więcej o układach Adler Lake-S można przeczytać tutaj







