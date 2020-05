Wtorek 12 maja 2020 Core i9-10900K pobiera 235W i osiąga ponad 90 stopni

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:48 30 kwietnia miała miejsce premiera nowych desktopowych procesorów Intela - Core 10. generacji z serii Comet Lake-S, oraz dedykowanych dla nich płyt głównych z gniazdem LGA 1200 i chipsetem Z490. Niestety szybko okzało się, że była to premiera wyłącznie papierowa, i wziąż czekamy na recenzje i sklepową dostępność nowych płyt i procesorów, czyli premierę rynkową. Nim to nastąpi wrażeniami z użytkowania Core i9-10900K podzielił się jeden z pierwszych jego posiadaczy, użytkownik o nicku WolStrame, który swój test Core i9-10900K zamieścił w chińskim serwisie Weibo.



Procesor został obciążony testem Stress FPU w benchmarku AIDA64, a parametry pracy były monitorowane w HWInfo64. Według jego wskazań Core i9-10900K pobierał podczas tego obciążenia 235,17W energii elektrycznej, a średnie taktowanie wszystkich rdzeni wyniosło 4,77 GHz. Po 48 minutach testu temperatura CPU osiągnęła 93 stopnie Celsjusza, i to pomimo zastosowania wodnego systemu chłodzenia AIO z chłodnicą o długości 240mm.



O ile wysoki pobór energii przez Core i9-10900K nie zaskakuje (wartość TDP PL2, czyli limit poboru mocy to 250W), o tyle zaskakująca jest wysoka temperatura.



Może to oznaczać, że do poprawnej pracy Core i9-10900K zgodnej ze specyfikacją najlepiej użyć zestawu AIO z chłodnicą 360mm - nawet najlepsze systemy chłodzenia powietrzem mogą być zbyt mało wydajne w odbieraniu produkowanego ciepła, powodując przegrzewanie się CPU i obniżanie jego taktowania.



Oczywiście to tylko jeden test, i warto poczekać na więcej opinii na temat nowych procesorów.







