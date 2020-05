Piątek 15 maja 2020 Ryzen 7 4700G na pierwszym zdjęciu

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:49 Premiera desktopowych procesorów AMD Ryzen serii 4000 ze zintegrowaną grafiką nadciąga wielkimi krokami. Do sieci trafiło właśnie pierwsze zdjęcie przedstawiające procesor Ryzen 7 4700G, czyli prawdopodobnie najszybszy przedstawiciel nowej serii procesorów. Co ciekawe, istniejące na jego osłonie termincznej oznacznie 100-000000146 zgadza się z oznaczeniem, jakie pojawiło się wczoraj w wycieku specyfikacji nowych procesorów, o czym pisaliśmy tutaj. Według tych informacji, model 00-000000146, czyli widoczny na zdjęciu Ryzen 7 4700G, ma 8 rdzeni ZEN 2 z obsługą 16 wątków, oraz zintegroany układ graficzny Radeon Vega z 8 blokami CU.



Taktowanie CPU wynosi bazowo 3,6 GHz, do 4,45 GHz z Turbo, a taktowanie GPU wynosi do 2,1 GHz. Wszystko to przy wskaźnik TDP 65W.









