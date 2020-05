Piątek 29 maja 2020 Samsung Galaxy Book S z hybrydowym CPU Intel Lakefield

Autor: Zbyszek | źródło: Samsung | 18:55 Samsung poinformował o wprowadzaniu do sprzedaży swojego najnowszego ultralekkiego komputera przenośnego. Jest to ważący zaledwie 950 gramów Galaxy Book S 2020, wyposażony w 13,3-calowy ekran o rozdzielczości Full HD, i hybrydowy procesor Intel Lakefield produkowany w 10nm procesie litograficznym. Procesor dysponuje czterowarstwową budową, w tym na jednej z warstw posiada IGP 11 generacji oraz jeden wydajny rdzeń Sunny Cove i cztery energooszczędne rdzenie Tremont, a na trzech pozostałych warstwach wszystkie kontrolery oraz interfejsy wejścia wyjścia plus pamięć DRAM LPDDR4X 8GB. Cały CPU wraz z RAM wymiary 12x12mm, co pozwoliło na lekką budowę Galaxy Book S.



Poza tym procesorem laptop posiada również 256 lub 512 GB pamięci na dane typu eUFS, baterię o pojemności 42Wh, kamerę internetową, czytnik kart pamięci, dwa porty USB typu C, czujnik światła i czytnik linii papilarnych, cztery zintegrowane głośniki marki AKG, oraz łączność WiFi 802.11 ax 2x2 (tzw. WiFi 6) i Bluetooth 5.0.



Wymiary wynoszą 305,2x203,2x11,8 mm (wraz z pokrywą matrycy), a deklarowany czas pracy na baterii to do 17 godzin. Cena to 999 USD za wersję z pamięcią 256 GB. Za dopłatą można dostać wersję z większym dyskiem, a także opcjonalnym modemem LTE.









