Środa 3 czerwca 2020 Harmonogram premier nowych NUCów od Intela

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 19:20 Użytkownik Twittera znany pod pseudonimem momomo_us podzielił się z nami wewnętrznymi harmonogramami Intela poświęconymi komputerom z serii NUC. Wynika z nich, że pod koniec roku do sprzedaży trafią przeznaczone dla entuzjastów modele Hades Canyon bazujące na chipach Tiger Lake-U. Układy te zastąpią Ice Lake i będą wyposażone w rdzenie x86 Willow Cove, po 48/32KB pamięci L1 i 1,25MB cache L2 na rdzeń, dwukanałowy kontroler pamięci LPDDR5 oraz IGP Gen 12 z maksymalnie 96 blokami EU. Na liście nowości znajdziemy również najnowsze kontrolery Thunderbolt 4 i USB 4, a także PCI-E 4.0 i instrukcje AVX 512. Najmocniejszy przedstawiciel tej rodziny będzie mieć TDP na poziomie 25W i ma być wytwarzany w litografii 10nm++.



Z harmonogramu wiemy również, że NUCi wyposażone w Tiger Lake-U dostaną nieco większą obudowę o pojemności 1,35l zamiast 1,2l – tyle jest w obecnie sprzedawanym Hades Canyon. Jednocześnie Intel ma zamiar nadal sprzedawać Ghost Canyona z procesorami Coffee Lake-H Referesh, który będzie dostępny w jego ofercie przez cały rok 2020 i 2021, a także dedykowanego średniej półce cenowej Frost Canyona z 14nm Comet Lake-U.



Harmonogram obejmuje również specjalne wersje NUCów z modułem The Element – szerzej pisaliśmy o nim TUTAJ. Co ciekawe Intel zdecydował się w tym przypadku na sprzedaż nie tylko pełnych zestawów, ale i samych obudów z płytą główną i miejscem na dodatkową kartę rozszerzeń.









