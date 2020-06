Środa 10 czerwca 2020 GeForce RTX 3080 - kolejne zdjęcia układu chłodzenia

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 16:43 Niedawne przecieki, w których do sieci trafiły zdjęcia gotowych próbek kart GeForce RTX 3080 wydają się coraz bardziej prawdopodobne. W jednym z chińskich serwisów pojawiły się właśnie kolejne fotografie, tym razem nie całych kart, ale gotowych, wyprodukowanych radiatorów systemu chłodzenia. Ich kształt i konstrukcja w pełni pasuje do budowy kart GeForce RTX 3080, jaką mogliśmy zobaczyć na wcześniejszych zdjęciach. Według doniesień, dzięki kilku innowacjom w budowie nowy system chłodzenia ma zapewniać bardzo wysoką wydajność odbierania ciepła.



Ma być to możliwe m.in dzięki podzieleniu rozpraszania ciepła na trzy niezależne strefy - jedną z której powietrze będzie wydmuchiwane na zewnątrz obudowy komputera, drugą oddającą ciepło do obudowy poprzez wentylator umieszczony po przeciwnej stronie. Trzecią strefę stanowić będzie radiator umieszczony w centralnej części karty i nie posiadający wentylatora.



Według najnowszych informacji, Nvidia nie jest zadowolona z wycieku tych informacji i miała rozpocząć wewnętrzne śledztwo w tej sprawie w firmach Foxconn i BYD, które są odpowiedzialne za produkcję nowego systemu chłodzenia.







