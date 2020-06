Poniedziałek 22 czerwca 2020 Kolejne przecieki na temat specyfikacji nowych GeForce

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 06:02 (2) Z wcześniejszych doniesień na temat nadchodzących kart graficznych Nvidia GeForce z serii Ampere wiemy, że Nvidia postanowiła zmienić nieco dotychczasowe plany. Zamiast jednej karty z największym układem GA102, nazywanej jako GeForce RTX 3080 Ti lub GeForce Titan Ampere, mamy otrzymać aż trzy akceleratory z tym układem - GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3090 i GeForce Titan Ampere. Mają one być bardziej wydajne niż zakładały dotychczasowe plany, dlatego otrzymają szybsze pamięci GDDR6X, wyższe taktowanie GPU, i zaawansowany system chłodzenia znany z ostatnio wyciekłych zdjęć.



Według jednego z użytkowników Twittera znanego z wcześniejszych potwierdzonych przecieków, GeForce RTX 3080 będzie wyposażony w chip GA102-200-Kx-A1 z 4352 rdzeniami CUDA, oraz 10GB pamięci GDDR6X z 320-bitową magistralą, i o taktowaniu efektywnym 19 Gbps.



Z kolei GeForce RTX 3090 wykorzysta układ GA102-300-A1 z 5248 rdzeniami CUDA, i będzie posiadał 12GB pamięci GDDR6X z 384-bitową magistralą i taktowaniem efektywnym 21 Gbps.



Na szczycie będzie nowy GeForce RTX Titan z serii Ampere, z układem GA102-400-A1 zawierającym 5376 rdzeni CUDA, oraz 24GB pamięci GDDR6X. Co zaskakujące, jej taktowanie ma być niższe niż w dwóch pozostałych modelach, i wyniesie "tylko" 17 Gbps.





Oczywiście należy wziąć pod uwagę, że są to nieoficjalnie informacje, a ponadto czas pozostający do premiery pozwala jeszcze na zmianę planowanej specyfikacji kart. Nie miej jest to kolejny przeciek, który wskazuje na premierę trzech kart Nvidia z układem GA102.







K O M E N T A R Z E

@temat. (autor: Mariosti | data: 22/06/20 | godz.: 11:17 )

Tylko 16% więcej SP?

Taktowania raczej bardzo nie podbiją bo przecież już były wyżyłowane wszystkie modele, no chyba że jakoś fenomenalnie się ten proces będzie zachowywał powyżej 2GHz, no i być może to by uzasadniało wzrost przepustowości ram'u.



Widać że najwyraźniej wciąż nvidia marnuje znaczną część tranzystorów na RTX'a, zamiast konstruować mocniejszą kartę graficzną, a szkoda bo byłoby jakiś postęp....

Z drugiej strony przynajmniej AMD ma dzięki temu szansę na dogonienie nvidii...



@up (autor: Qjanusz | data: 22/06/20 | godz.: 11:38 )

właśnie dzięki ospałości AMD w temacie, nVidia ma komfort i przestrzeń do wprowadzania RT - zdaję sobie sprawę że na TPC ten "ficzerek" nie jest specjalnie popularny.



Wszyscy wierzą że podniesienie mocy Ampere związane jest z Big Navi, ale ja osobiście jestem tutaj realistą.



