Poniedziałek 6 lipca 2020 Układ Nvidia GA102 wytwarzany w 8nm litografii Samsunga?

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:34 Nvidia niedawno zaprezentowała swoją nową architekturę Ampere, oraz największy wykorzystujący ją chip GA100 - współpracujący z pamięciami typu HBM2 i przeznaczony wyłącznie dla kart do zastosowań serwerowych i obliczeniowych. Chip ma 8192 rdzeni CUDA, jest zbudowany z 54 miliardów tranzystorów i wytwarzany w 7nm litografii przez TSMC. Dla kart GeForce przygotowane zostaną mniejsze układy GA102, GA103, GA104 i GA106. Według najnowszych przecieków, przynajmniej część z nich będzie wytarzana przez Samsunga w jego 8nm litografii.



Tak twierdzi użytkownik Twittera o nicku kopite7kimi, który znany jest z dostarczania informacji potwierdzających się w przyszłości, m.in. jeszcze wiosną ubiegłego roku podał on Ampere jako nazwę dla przyszłej serii GPU Nvidia.



Według niego chip GA102, który zostanie wykorzystany w najszybszych kartach GeForce RTX serii 3000, jest wytarzany w procesie litograficznym 8nm przez Samsunga. Proces ten zapewnia gęstość na poziomie 61 milionów tranzystorów na milimetr kwadratowy (61MT/mm2), w porównaniu do gęstości 66MT/mm w litografii 7nm HPC od TSMC. To znacznie więcej od dotychczasowej 12nm litografii TSMC z której korzystały Turingi, odznaczającej się gęstością na poziomie 34MT/mm.







