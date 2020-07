Środa 8 lipca 2020 Microsoft zaprasza na prezentację gier dla Xbox Series X

Autor: Zbyszek | źródło: Microsoft | 06:14 Do premiery najnowszej konsoli Xbox Series X pozostało jeszcze kilka miesięcy. Od dłuższego czasu znamy już wygląd i szczegółówą specyfikację urządzenia, które trafi na rynek późną jesienią, w zbliżonym czasie jak i PlayStation 5. Do tej pory Microsoft nie zaprezentował jeszcze listy gier, jakie będą dostępne wyłącznie na Xbox Series X w momencie premiery. Uczyniła to już niedawno firma Sony, oprócz samej konsoli prezentując gry opracowane wyłącznie dla PlayStation 5. Dlatego nie chcąc zostawać z tyłu, Microsoft poinformował, że 23 lipca zorganizuje wydarzenie transmitowane online, podczas którego zaprezentuje gry jakie pojawią się dla Xbox Series X.



Wydarzenie będzie transmitowane online na YouTube i Twitch'u o 18 popołudniu czasu Polskiego (9 am strefy czasowej Pacific Time).



Więcej informacji na temat szczegółówej specyfikacji Xbox Series X można przeczytać tutaj



