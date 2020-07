Wtorek 14 lipca 2020 IGP w procesorach Tiger Lake-U będzie mieć nazwę Iris Xe

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 16:14 (1) W tym roku na rynek trafią nowe mobilne procesory Intela o nazwie Tiger Lake-U, czyli formalnie Core 11 generacji. Będą one wytwarzane w ulepszonej litografii 10nm+ i otrzymają rdzenie Willow Cove, a także zintegrowany układ graficzny 12 generacji (architektura Xe). Ten ostatni będzie dysponował 96 jednostkami wykonawczymi o ulepszonej architekturze, a według dotychczasowych przecieków jego wydajność może być nawet ponad 2 razy wyższa od oferowanej przez IGP 11. generacji (nazwa: Iris Plus) w procesorach Ice Lake-U. Jak się okazuje, Intel zamierza połączyć nazewnictwo, w efekcie formalną nazwą IGP zaszytego w procesorach Tiger Lake-U będzie Iris Xe



Tym sposobem użytkownicy i handlowcy posługujący się bardziej marketingową terminologią mają kojarzyć IGP w Tiger Lake z dotychczasowymi wydajnymi IGP Intela, ale jednocześnie dopisek Xe będzie wskazywał, że mamy do czynienia z grafiką Iris wykonaną w nowej architekturze.



Więcej o procesorach Tiger Lake-U można przeczytać tutaji tutaj



