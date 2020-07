Środa 22 lipca 2020 GeForce RTX 3080 około 20 procent szybszy od RTX 2080 Ti

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 14:58 Nvidia aktualnie przygotowuje się do debiutu kolejnej generacji swoich kart graficznych. Z dotychczasowych informacji poznaliśmy już wygląd systemu chłodzenia najbardziej zaawansowanych modeli, oraz ich prawdopodobną specyfikację. Wiadomo, że flagowe karty, prawdopodobnie nazwane jako GeForce RTX 3090, otrzymają 12 GB pamięci GDDR6X z 384-bitową magistralą oraz chip GA102, zawierający ponad 5000 rdzeni CUDA. Niżej plasowane będą GeForce RTX 3080, dysponujące obciętą wersją układu GA102 (około 4300 rdzeni CUDA) oraz prawdopodobnie 10 GB pamięci z 320-bitową magistralą.



Według nieoficjalnych informacji, karty te mają być około 20 do 30 procent bardziej wydajne aniżeli dotychczasowy flagowy GeForce RTX 2080 Ti. W porównaniu do GeForce RTX 2080, wzrost wydajności ma wynosić natomiast około 50 procent.



