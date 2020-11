Wtorek 24 listopada 2020 Apple szukuje procesory M1X, czyli jeszcze mocniejszy M1 dla desktopów

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 18:42 Przed dwoma tygodniami firma Apple oficjalnie zaprezentowła swoje nowe komputery przenośne i tablety - pierwsze w historii wyposażone we własny autorski procesor Apple M1, który zastąpił stosowane do tej pory CPU Intela. Jak się okazuje, Apple szykuje jeszcze drugi procesor dla swoich komputerów - M1X, o wyższej wydajnosci niz M1 i dedykowany komputerom stacjonarnym Apple. Podczas gdy Apple M1 w części CPU posiada 4 wydajne rdzenie i 4 energooszczędne rdzenie, nowy chip Apple M1X ma otrzymać 8 wydajnych rdzeni i 4 energooszczędne.



Pozostała część specyfikacji nowego chipu nie jest znana, ale mozna oczekiwać zastosowana bardziej wydajnego układu graficznego niż w M1 dedykowanym dla laptopów i tabletów.



Ten ostatni produkowany w 5nm litografii TMSC składa się z 16 miliardów tranzystorów i ma powierzchnię około 120mm2, dlatego Apple z całą pewnością posiada przestrzeń do tego, aby w desktopowej wersji umieścić więcej rdzeni CPU i GPU oraz innych komponentów, jak np. jednoski do obliczeń opartych o sieci neuronowe i uczenie maszynowe.







