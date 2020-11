Czwartek 26 listopada 2020 TSMC współpracuje z Google i AMD nad technikami produkcji chipów 3D

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 17:21 Wraz z postępującą miniaturyzacją produkcja chipów krzemowych staje się coraz trudniejsza, a kolejne bariery technologiczne wymagają zastosowania zupełnie nowych rozwiązań. Jedną z pierwszych niekonwencjonanych tenik tego rodzaju był FinFET, czyli tranzysotor z pionową bramką, będący obencie już standardem w każdym nowoczesnym procesie litograficznym. Co więcej współczesne litografie posiadają nawet tranzystory z wiecej niż jedną pionową bramką. W przyszłości przejście na procesy litograficzne 3nm i mniejsze będzie wymagać kolejnej zmiany w budowie pojedynczych tranzystorów.



Zyskają one konstrukcję typu GAAFET (gate-all-around field-effect transistor), w której pionowa bramka zostanie zastąpiona nanorurkami.



To jednak nie wszystko, bo poszczególni producenci prowadzą też prace badawcze nad innymi rozwiązaniami, pozwalajacymi łaczyć ze sobą poszczególne warstwy krzemowe

przez układanie w stos kolejnych matryc krzemowych i łączenie ich w pionie za pomocą, na

przykład, przelotek silikonowych lub połączeń Cu-Cu, dzięki czemu zachowują się jak jedno

urządzenie (tzw. three-dimensional integrated circuit (3D IC).



Aktualnie budowę warstwową wykazują np. stosowane od kilku lat pamięci HBM i HBM2, ale

wciąż trudnością jest układanie na kolejnych warstwach układów scalonych różnego typu, np. pamięci bezpośrednio nad warstwą rdzeniami CPU.



Duży postęp w tym zakresie poczynił Intel ze swoją techniką Foveros, która jest już dostępna w procesorach LakeField.



Jak się okazuje, największy producent układów scalonych na zamówienie, czyli TSMC nie chce pozostać w tyle za Intelem, i od jakiegoś czasu w swoich laboratoriach również pracuje nad rozwojem rozwiązań typu three-dimensional integrated circuit (3D IC) pozwalających łaczyć ze sobą różne układy scalone na kolejnych warstwach.



Według przecieków, jakie pojawiły się w Tajwańskich mediach, w prace te w roli partnera TSMC zaangażowane są też firmy Google i AMD. Obie firmy mają pomagać TSMC w projektowaniu i testowaniu nowych rozwiązań.



Obecnie uważa sie, że TSMC będzie w stanie wdrożyć swoją technologię produkcji warstwowych układów scalonyc w swoim zakładziew Miaoli do końca 2022 roku, a Google i AMD mogą zostać pierwszymi odbioracmi wytwarzanych w ten sposób chipów.







