Poniedziałek 7 grudnia 2020 Apple pracuje nad GPU oraz 8, 16 i 32-rdzeniowymi wersjami swojego CPU M1

Autor: Zbyszek | źródło: Bloomberg | 15:19 (3) Przed miesiącem firma Apple oficjalnie zaprezentowała swoje nowe komputery przenośne i tablety - pierwsze w historii wyposażone we własny autorski procesor Apple M1, który zastąpił stosowane do tej pory CPU Intela. Wkrótce potej pojawiły się informacje, że Apple szykuje jeszcze drugi procesor dla swoich komputerów - M1X, o wyższej wydajności niż M1 i dedykowany komputerom stacjonarnym Apple. Miałby on otrzymać 8 wydajnych rdzeni i 4 energooszczędne, podczas gdy laptopowy M1 posiada 4 wydajne rdzenie i 4 energooszczędne.



Tymczasem według agencji Bloomberg, która słynie z podawania sprawdzajacych się informacji, Apple ma planować w sumie trzy wersje procesorów M1X. Będą one mieć 8, 16 albo 32 wydaje rdzenie. Wszystkie trzy modele mają być wytwarzane w 5nm litografii przez TSMC i otrzymają tez 4 energooszczędne rdzenie.



Według Bloomberga Apple zamierza także opracować własne samodzielne karty graficzne dla swoich Maców. Będą one bazować na budowie IGP stosowanego w procesorach M1, z tą różnicą, że zamiast 8 rdzeni GPU, liczba rdzeni GPU ma wynosić do 128, co teoretyczne daje wydajność 16-krotnie wyższą niż IGP stosowany w procesorach M1.



@news (autor: Promilus | data: 7/12/20 | godz.: 15:50 )

No i fajnie, ale 32 rdzeniowy monolit będzie drogi w pi... ;) Apple sra na to, bo kto będzie chciał to przepłaci :) Ale miło, niech cisną... intel z amd będą musieli przestać odcinać kupony i grubo ruszyć z modyfikacją x86, która jest long overdue.



@Promilus (autor: rainy | data: 7/12/20 | godz.: 16:04 )

Chyba pomyliłeś cokolwiek adres: to Intel przez ładnych parę lat odcinał kupony, ponieważ AMD było w dużych tarapatach z powodu wypuszczenia nieudanej architektury, jaką okazał się Bulldozer.



Od 2017 roku AMD ma bardzo dobre tempo i de facto, to oni ciągną do przodu wózek nazywający się x86.



Btw, mają w odwodzie K12, choć nie wiem, jak wyglądałby on w 2020 roku.



Apple i jego ceny... (autor: ekspert_IT | data: 7/12/20 | godz.: 16:06 )

Niestety obawiam się, że nadzieja na wydajne procesory na ARM pozostanie jedynie nadzieją. Cóż z tego, że Apple podrasuje parametry architektury ARM do granic możliwości i zrówna się a intelem jak będzie to cholernie drogie, obawiam się znacznie droższe od procków intela.

Ceny Apple są z kosmosu, co potwierdza poniższy news:

''Apple rozpoczęło sprzedaż kółek do Macka Pro w cenie 700 USD (3499 zł) za komplet. ''



Nadzieją byłoby gdyby inni jak Qualcomm, Mediatek, Samsung czy pozostali zaczęli produkować niemal tak szybkie procesory ARM co Apple. Wtedy Intel musiałby kupić pełną linię produkcyjną do 5nm nawet przepłacając 5-10 krotnie aby nie stracić całego rynku....



