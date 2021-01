Wtorek 5 stycznia 2021 Cybenetics wprowadza własne oznaczenia efektywności zasilaczy

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 06:17 Sprzedawane od kilkunastu lat zasilacze komputerowe są oznaczone znanymi chyba wszystkim entuzjastom znaczkami 80 Plus, oznaczającymi ich wskaźnik efektywności energetycznej. Odpowiada za to organizacja Plug Load Solutions, która opracowująca standardy i metodyki testów energooszczędności zasilaczy, a także nadaje im odpowiednie oznaczenia 80 Plus z odpowiednik dopiskiem np. Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium. Niestety w listopadzie Plug Load Solutions znacznie zwiększyła swój cennik za przetestowanie zasilacza i przypisanie mu odpowiedniej kategorii efektywności energetycznej, o czym więcej pisaliśmy tutaj.



Ten ruch może okazać się dla Plug Load Solutions niezbyt udany, ponieważ jak się okazuje, doprowadził on do powstania konkurencji dla znaczków 80 Plus. Organizacja Cybenetics zaproponowała własny system testów i oznaczeń efektywności zasilaczy.



Cybernetisc proponuje producentom przetestowanie zasilaczy i nadanie im jednej z 6 kategorii: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Titanium, Diamond. Poszczególne nazwy oznaczają progi efektywności bardzo podobne do tych, jakie stawia 80 Plus. Dodatkowo oprócz efektywności energetycznej Cybernetisc będzie badał także poziom głośności zasilacza, i nadawał mu drugi znaczek z symbolem głośnika i odpowiednią skalą: Standard, Standard+, Standard++, A-, A, A+, A++. Poszczególne poziomy efektywności energetycznej i głośności zasilaczy właściwe dla danej kategorii przedstawiają tabele.



Czy znaczki efektywności energetycznej i głośności zasilaczy nadawane przez Cybernetisc faktycznie zastąpią dotychczasowe znaczki 80 Plus? To oczywiście stanie się jasne dopiero z czasem.







