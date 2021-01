Wtorek 12 stycznia 2021 Konferencja AMD w pigułce. Prezentacja mobilnych Ryzenów i zapowiedź mobilnych Radeonów oraz EPYC Milan

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:03 AMD zaczęło swoją konferencję w ramach targów CES od pochwalenia się swoim wkładem w zwalczanie pandemii SARS-CoV-2. Firma przekazała badaczom w ostatnim roku kilka maszyn obliczeniowych. Poruszono też kwestię wykorzystania procesorów i akceleratorów graficznych w innych zastosowaniach. To z kolei doprowadziło nas do prezentacji realnych produktów. Na pierwszy ogień poszedł Microsoft, a wraz z nim konsole Xbox, komputery PC oraz procesor zabezpieczający Pluton, o którym pisaliśmy tutaj.



Lisa Su nie zapomniała też wspomnieć o architekturze Zen 3 i zbudowanych na niej desktopowych Ryzenach. A był to jedynie wstęp do prezentacji mobilnych Ryzenów 5000, które również bazują na tych rdzeniach. Te oferują zdaniem AMD nie tylko bardzo wysoką wydajność, ale i długi czas pracy na baterii – od 17h do 21h. Jako pierwsze do sprzedaży trafią laptopy wyposażone w dwa modele z serii HX, które pojawią się w sklepach już w lutym. Oba procesory będą wyposażone w 8 rdzeni, 16 wątków oraz 20MB pamięci cache (8x512KB L2 + 16MB L3). Ryzen 9 5900HX ma pracować z zegarem TURBO do 4,6GHz, a w przypadku 5980HX będzie to maksymalnie 4,8GHz. W dalszej części roku do wspomnianych modeli dołączą kolejne, słabsze wersje, a do końca roku ma się pojawić w sumie ponad 150 konstrukcji bazujących na mobilnych Ryzenach.



Docelowo oferta mobilnych układów od AMD ma się składać z następujących segmentów:

o H – wydajne procesory dla graczy i twórców,

o HX – absolutnie maksymalna wydajność dla najbardziej wymagających,

o HS – wydajne procesory dla smuklejszych i lżejszych laptopów,

o U – maksymalna efektywność i czas pracy na baterii dla ultramobilnych laptopów (nie wszystkie modele będą bazować na Zen 3).





Kolejną nowością od AMD są mobilne Radeony RX 6000, które mają trafić do laptopów w drugiej połowie roku. Niestety na ten moment nie wiemy o nich zbyt wiele poza tym, że mają bazować na architekturze RDNA2, czyli tej samej, którą użyto do produkcji desktopowych kart graficznych i konsol nowej generacji.



Po tej zapowiedzi nastąpiła sekcja w której Lisa Su ucięła sobie pogawędkę z najważniejszymi partnerami, jak Lucas Film, Mercedes AMG, Lenovo i HP. Był to niestety długi i nie wnoszący nic do tematu segment.



Na zakończenie Lisa Su pokazała nam 32-rdzeniowego Milana, który według AMD ma być o 68% wydajniejszy od aktualnie sprzedawanych, 28-rdzeniowych Xeonów Intela. Do pomiaru AMD wykorzystało aplikację WRF CONUS służącą do przewidywania pogody oraz Xeona Gold 6258R. Dodam tylko, że trzecia generacja procesorów EPYC będzie bazować na architekturze Zen 3, a jej najmocniejszy przedstawiciel ma mieć 64-rdzenie.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.