Znamy odpowiedź AMD na procesory Intel Alder Lake-S

Autor: Zbyszek | źródło: AnandTech | 06:26 Na przełomie 2021 i 2022 roku Intel powinien wprowadzić do sprzedaży procesory Core 12. generacji. Będą to chipy o nazwie kodowej Alder Lake-S, produkowane w litografii "10nm SuperFin Enchanced". Procesory te zaadoptują znaną z chipów ARM heterogeniczną filozofię, to znaczy będą dysponować 8 bardzo wydajnymi rdzeniami Golden Cove, oraz 8 energooszczędnymi rdzeniami w postaci ulepszonej wersji rdzeni x86 Tremont. Wiemy już, jaka będzie odpowiedź AMD na taki ruch ze strony Intela. W amerykańskim urzędzie patentowym firma AMD zarejestrowała właśnie nowy patent dotyczący bloku CCX procesorów prawdopodobnie z architekturą ZEN 4.



Okazuje się, że przyszły CCX procesorów AMD, czyli zbiór połączonych ze sobą 8 wydajnych rdzeni wraz z pamięcią L3, otrzyma dodatkowy element, w postaci rdzenia o nazwie Mini-Processor. Jak nie trudno się domyślić, ten miniaturowy rdzeń będzie przejmował obsługę prostych zadań, a na ten czas mocniejsze rdzenie ZEN 4 będą całkowicie usypiane. To powinno się przełożyć na wyraźne zmniejszenie zużycia energii przez procesor podczas wykonywania mało wymagających zadań.



Z innej informacji, o której pisaliśmy tutaj wiadomo też, że każdy procesor z architekturą ZEN4 otrzyma zintegrowany układ graficzny. Tak będzie m.in. w przypadku procesorów o nazwie kodowej Raphael, czyli prawdopodobnie przyszłych desktopowych Ryzenów serii 6000 i następców obecnych Ryzenów serii 5000 (Vermeer).



Wygląda więc na to, że po prostym odświeżeniu architektury z ZEN2 do ZEN3 w tej samej litografii 7nm, na 2022 rok AMD przygotuje dużo więcej zmian i nowości. Nowe będą m.in podstawka AM5, obsługa pamięci DDR5, proces litograficzny 5nm, rdzenie ZEN4 i pewnie kilka innych rzeczy, o których jeszcze nie wiemy. Nie od dziś spekuluje się też o użyciu we flagowych modelach kostki pamięci HBM zamontowanej obok chipów CCX i CCD, pełniącej rolę dodatkowej pamięci L4.











