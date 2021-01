Poniedziałek 25 stycznia 2021 AMD podzieliło się z nami szczegółami technicznymi dotyczącymi APU Cezanne

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:28 Do sieci trafiły materiały prasowe AMD opisujące procesory mobilne o kodowej nazwie Cezanne. Najnowsze APU bazują na rdzeniach x86 Zen 3 w liczbie maksymalnie ośmiu, oraz układzie graficznym zbudowanym w oparciu o architekturę Vega. W przeciwieństwie do desktopowych Ryzenów mobilne APU to chipy o budowie monolitycznej, a nie modułowej. Dzięki temu mają one niższe opóźnienia w dostępie do pamięci, a co za tym idzie ich wydajność w niektórych zastosowaniach jest nieco wyższa. Oczywiście nadal największy zysk pochodzi z zastosowania nowej architektury CPU, która dzięki zupełnemu przebudowaniu bloków CCX i zwiększeniu liczby współdzielonej pamięci cache do 16MB oferuje kilkunastoprocentowy wzrost wydajności względem poprzedniej generacji.



AMD twierdzi, że ich 8-rdzeniowy Ryzen 9 5900HX jest aż o 19% mocniejszy od Intelowskiego Core i9-10980HK, a przy tym może pracować dłużej na zasilaniu bateryjnym. Sporą poprawę w tym zakresie udało się osiągnąć miedzy innymi dzięki zastosowaniu nowego kontrolera pamięci RAM typu LPDDR4 oraz bardziej zaawansowanego systemu zarządzania energią. Ten potrafi teraz zmieniać napięcie każdego z rdzeni z osobna, lepiej zarządzając wydajnością w założonym planie energetycznym. Dotyczy to zresztą nie tylko CPU, ale i układu graficznego, który w swojej najmocniejszej odmianie ma osiem bloków CU i potrafi działać z zegarem do 2,1GHz.



Mimo tak wielu skomplikowanych elementów liczba użytych tranzystorów wzrosła względem APU Renoir zaledwie o 10% do 10,78 miliardów. Zajmują one w Cezanne powierzchnię 180mm2, a więc o 15% większą niż w przypadku poprzednich układów mobilnych od AMD.







