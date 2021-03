Poniedziałek 1 marca 2021 GeForce RTX 3090, 3080 i 3070 z jednym wirnikiem wycofywane z produkcji

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 13:18 Część producentów kart graficznych dodała do swojej oferty jesienią karty Nvidia GeForce RTX 3090, 3080 i 3070 z systemem chłodzenia posiadającym jeden wirnik typu promieniowego. W efekcie najnowsze RTXy w tych wersjach przypominały swoim wyglądem karty sprzed około 10 lat - jak GeForce 8800 GTX, czy GeForce GTX 280, 480 i 580. Taki system chłodzenia jest tańszy w budowie i produkcji niż coolery z 2-3 wentylatorami stosowane we współczesnych kartach, ale jest to okupione jego wyraźnie głośniejszą pracą. Tymczasem w ostatnich dniach MSI, ASUS i Gigabyte zakończyły produkcję kart w tej wersji.



Jak się okazuje, karty tego typu były nabywane głównie przez wydobywców kryptowalut, gdzie głośność pracy często nie jest istotna. Z koleii ich zaferowanie pozwoliło producentom na nico większy zarobek dzieki niższym kosztom wykonania systemu chłodzenia.



Wygląda więc na to, że zakończenie produkcji GeForce RTX 3090, 3080 i 3070 z jednym wirinikiem promieniowym ma jakiś związem z wprowadzeniem serii kart Nvidia CMP.









