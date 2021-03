Czwartek 4 marca 2021 TSMC planuje budowę nawet sześciu fabryk na terenie USA

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 20:24 (2) Firma TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), największy na świecie producent układów scalonych na zamówienie, w maju 2020 roku poinformowała, że zbuduje w Stanach Zjednoczonych nową fabrykę do produkcji chipów. Zakład powstanie w stanie Arizona i będzie pierwszym w historii nowoczesnym obiektem TSMC przeznaczonym do produkcji w najnowszych procesach litograficznym, zlokalizowanym przez TSMC w USA. Firma przeznaczy na inwestycję około 12 mld dolarów, a zakład będzie służył do wytwarzania układów scalonych w litografii 3nm na waflach 300mm.



W nomenklaturze TSMC będzie to tzw. GigaFab, czyli zakład o docelowej wydajności ponad 100 tysięcy wafli miesięcznie.



Tymczasem jak donosi Tajwański serwis UDN, TSMC nie zamierza poprzestać na tylko jednej takiej fabryce, i planuje już budowę kolejnych zakładów w Amerykańskim stanie Arizona. Docelowo ich liczba na terenie USA może wynieść nawet... sześć, czyli dokładnie tyle samo ile obecnie GigaFabów TSMC posiada na rodzimym Tajwanie.



Według UDN decyzja wynika z tego, że największymi klientami TSMC pozostają firmy amerykańskie, takie jak Apple, Nvidia, Qualcomm, czy AMD, a według spekulacji w przyszłości do tej listy dołączyć może Intel. Tym ruchem TSMC chce zbliżyć się do swoich dużych klientów, w znaczeniu zarówno biznesowym (łatwiejsza współpraca), jak i logistycznym.



Produkcja układów scalonych w pierwszej fabryce TSMC na terenie USA ma wystartować w 2024 roku.





Przypomijmy, że podobne posunięcie w postaci budowy fabryki półprzewodników w USA planuje również Samsung



Dlatego potrzebna konkurencja z zewnątrz. (autor: Mario1978 | data: 4/03/21 | godz.: 20:40 )

TSMC już zaczyna płacić za decyzje do jakich zostało zmuszone a będzie jeszcze gorzej. Więc to Amerykanie będą musieli zastąpić Chińczyków. Jak to się mówi Tajwan się sprzedał dla swojej przyszłości a jaka ona będzie? Chiny na pewno będą się odcinać od Tajwanu jeżeli chodzi o wspieranie tego kraju. Najlepszy wydźwięk powstaje na Polskich portalach z tekstami typu - USA i UE zaczyna podejmować decyzje na to jak Chiny zaczną stosować sankcję na ich metale ziem rzadkich wobec krajów, które popierają Zagrożenie Bezpieczeństwa Narodowego z ich strony zapominając o tym kto to wszystko zapoczątkował.

Teraz nawet opinia publiczna w Polsce robi to tak, że wszystkiemu są winne Chiny.

Zobaczymy do jakich jeszcze poziomów USA się poniży by wciskać ludziom kit.



@Mario1978 (autor: bmiluch | data: 4/03/21 | godz.: 21:04 )

Chiny to bardzo fajny kraj.

Oczywiście pod warunkiem, że nie siedzisz akurat w którym z ich obozów koncentracyjnych.



