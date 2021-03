Czwartek 11 marca 2021 Po Alder Lake dostaniemy nie Meteor Lake, a Raptor Lake

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 15:13 VideoCardZ dotarł do nowego planu wydawniczego Intela na rok 2021 i 2022, który ujawnia istnienie nowej, niewspominanej do tej pory rodziny Raptor Lake. Będzie to bezpośredni następca Alder Lake, z którym ma go łączyć zastosowanie tej samej litografii 10nm SuperFIN. Pojawienie się Raptor Lake oznacza, że debiut procesorów Meteor Lake i zapowiadanych niedawno Lunar Lake odbędzie się później niż zakładano, co z kolei prowadzi do konkluzji, że litografia 7nm nie będzie gotowa przynajmniej do końca 2022 roku. Opublikowany plan zdradza nam również, że Raptor Lake będzie mieć budowę hybrydową, ale dostanie mocniejsze, w jakiś sposób usprawnione rdzenie x86.



Wersja mobilna ma też otrzymać funkcję DLVR związaną z zarządzaniem napięciem, a także wsparcie dla pamięci RAM typu LPDDR5X. Wariant desktopowy będzie mógł z kolei pochwalić się ulepszonym mechanizmem pamięci podręcznej i nowymi funkcjami vPro.



Opublikowany diagram rzuca też nieco nowego światła na procesory z rodziny Alder Lake, potwierdzając implementację interfejsu PCI-Express 5.0 i kontrolera pamięci RAM typu DDR5, a także nowego koprocesora wymuszonego przez firmę Microsoft o nazwie Pluton. Wiadomo również, że wersja desktopowa ma oferować do 48 linii PCI-Express.







